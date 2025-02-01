Умер знаменитый футболист "Маккаби" (Нетания)
время публикации: 01 февраля 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 14:44
31 января на 91-м году жизни умер известный израильский футболист Яков Хозиас, сообщает Sport1.
Он родился в Латвии. В 1936 году его семья переехала в Палестину.
В 1950-62 годах он был игроком "Маккаби" (Нетания). В 1950-х годах он был лучшим бомбардиров команды из Нетании и любимцев ее болельщиков.
Яков Хозиас - финалист Кубка Израиля 1954 года.
Позже он был известным телеведущим (программа "Ширим вэ шаарим".
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