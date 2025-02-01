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Спорт

Умер знаменитый футболист "Маккаби" (Нетания)

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 01 февраля 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 14:44
Умер знаменитый футболист "Маккаби" (Нетания)
AP Photo/Dolores Ochoa

31 января на 91-м году жизни умер известный израильский футболист Яков Хозиас, сообщает Sport1.

Он родился в Латвии. В 1936 году его семья переехала в Палестину.

В 1950-62 годах он был игроком "Маккаби" (Нетания). В 1950-х годах он был лучшим бомбардиров команды из Нетании и любимцев ее болельщиков.

Яков Хозиас - финалист Кубка Израиля 1954 года.

Позже он был известным телеведущим (программа "Ширим вэ шаарим".

Спорт
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