Умер знаменитый футболист "Маккаби" (Нетания)

31 января на 91-м году жизни умер известный израильский футболист Яков Хозиас, сообщает Sport1.

Он родился в Латвии. В 1936 году его семья переехала в Палестину.

В 1950-62 годах он был игроком "Маккаби" (Нетания). В 1950-х годах он был лучшим бомбардиров команды из Нетании и любимцев ее болельщиков.

Яков Хозиас - финалист Кубка Израиля 1954 года.

Позже он был известным телеведущим (программа "Ширим вэ шаарим".