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Лига чемпионов. Неожиданные поражения "Аталанты" и "Милана"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 13 февраля 2025 г., 05:01 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 05:07
Лига чемпионов. Неожиданные поражения "Аталанты" и "Милана"
AP Photo/Scott Heppell

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Фейенорду" 0:1.

Брюгге (Бельгия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 2:1

На четвертой минуте компенсированного времени Густав Ниссон реализовал пенальти.

Монако (Франция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:1

Ворота португальцев защищал украинец Анатолий Трубин.

На 52-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Альмоатасембелла Аль Мусрати.

Победный гол на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Милан (Италия) 1:0

Победный гол на 3-й минуте забил Игор Пайшау.

Селти к (Глазго, Шотландия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2

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