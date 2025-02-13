Лига чемпионов. Неожиданные поражения "Аталанты" и "Милана"
время публикации: 13 февраля 2025 г., 05:01 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 05:07
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Фейенорду" 0:1.
Брюгге (Бельгия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 2:1
На четвертой минуте компенсированного времени Густав Ниссон реализовал пенальти.
Монако (Франция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:1
Ворота португальцев защищал украинец Анатолий Трубин.
На 52-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Альмоатасембелла Аль Мусрати.
Победный гол на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис.
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Милан (Италия) 1:0
Победный гол на 3-й минуте забил Игор Пайшау.
Селти к (Глазго, Шотландия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2
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