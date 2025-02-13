Последнее дерби на "Гудисон Парк". "Ливерпуль" упускает победу. Драка после свистка

В перенесенном матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2.

"Ливерпуль" не проигрывает в 20 играх чемпионата подряд. Рекорд (21 игра), установленный в 2022 году, близок.

Это было последнее дерби на стадионе "Гудисон Парк". В следующем сезоне у "Эвертона" будет новый стадион. На "Гудисон Парк" было 120 дерби. Каждая из команд одержала по 41 победе. 38 ничьих.

"Эвертон": Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Гарнер (Янг, 87), Гейе (Айрогбунам, 77), Линдстром (Алькарас, 77), Дукуре, Ндиай (Гаррисон, 25), Бету.

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Джонс, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 69), Гравенберх (Александер-Арнолд, 61), Мак Аллистер, Салах, Собослай, Гакпо (Нуньес, 69), Диас (Жота, 87).

На 11-й минуте хозяева подали штрафной с центра поля. Оборона "Ливерпуля" провалилась. Бету по центру вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 16-й минуте Макаллистер ударом головой сравнял счет 1:1. Результативную передачу (14-ю в матчах Премьер-лиги в этом сезоне) сделал Мохамед Салах.

В середине первого тайма травму получил нападающий "Эвертона" Илиман Ндиай.

На последних секундах первого тайма Собослаи нанес удар издали. Пикфорд мяч парировал. Диас пытался добить. Защитник помешал.

На 67-й минуте Брэйтуэйт забил. Но гол не зачитан - офсайд у Гарнера.

На 73-й минуте Мохамед Салах ударом с линии вратарской вывел гостей вперед 1:2. Египтянин забил восьмой гол в дерби Ливерпуля. Рекордсмен Ян Раш (25 голов). Рекордсмен "Эвертона" по этому показателю - Дикси Дин (19 голов).

На 89-й минуте Салах нанес удар с линии штрафной. Пикфорд отразил мяч, летевший под перекладину.

На 8-й минуте компенсированного времени Миколенко навесил. Айрогбунам сбросил мяч на край вратарской. Джеймс Тарковски слету отправил мяч под перекладину 2:2. Это самый поздний гол, пропущенный "Ливерпулем" в матчах Премьер-лиги с 2011 года (97 минут 7 секунд).

После гола и финального свистка команды устроили драку, по итогам которой были удалены Дукуре и Джонс.