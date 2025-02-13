Кай Хаверц получил травму в Дубае. "Арсенал" остался без нападающих

Во время тренировочного сбора в Дубае нападающий "Арсенала" Кай Хаверц получил травму, сообщают британские СМИ.

Ему предстоит пройти медицинское обследование.

Официальной информации нет, но накануне инсайдеры сообщали, что нападающий выбыл до конца сезона.

На данный момент, "Арсенал" остался без центральных нападающих.

Габриэль Мартинелли выбыл на месяц.

Букайо Сака восстанавливается после операции.

Габриэль Жезус в этом сезоне не сыграет.