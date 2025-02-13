Стартовал Кубок четырех наций. Канадцы победили шведов в овертайме
время публикации: 13 февраля 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 06:17
Стартовал хоккейный Кубок четырех наций. Канадцы а овертайме победили сборную Швеции 4:3.
Три результативных передачи сделал Сидни Кросби.
Две результативные передачи в активе шведского форварда "Детройта" Лукаса Реймонда.
По броскам 24:23 в пользу канадцев.
Канадцы вели в счете 2:0 (после первого периода) и 3:1 (после второго).
В первой половине третьего периода шведы отыгрались.
Победный гол на 67-й минуте забил Митчелл Марнер (Торонто).
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