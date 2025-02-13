Стартовал Кубок четырех наций. Канадцы победили шведов в овертайме

Стартовал хоккейный Кубок четырех наций. Канадцы а овертайме победили сборную Швеции 4:3.

Три результативных передачи сделал Сидни Кросби.

Две результативные передачи в активе шведского форварда "Детройта" Лукаса Реймонда.

По броскам 24:23 в пользу канадцев.

Канадцы вели в счете 2:0 (после первого периода) и 3:1 (после второго).

В первой половине третьего периода шведы отыгрались.

Победный гол на 67-й минуте забил Митчелл Марнер (Торонто).