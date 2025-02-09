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НХЛ. Достижение Сутера. Провал "Айлендерс"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:53
Достижение Сутера
AP Photo/Joe Puetz

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" одолел "Торонто" 2:1.

Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэк Хоукс 6:5 (буллиты)

"Чикаго" вел в счете 2:0.

Из 10 буллитов (по 10) гости реализовали один, хозяева - 2. Победный буллит реализовал Радек Факса.

3 (1 +2) очка набрал Илья Михеев (Чикаго).

Райан Сутер (Сант-Луис) стал 22 игроком НХЛ, проведшим в лиге 1500 матчей.

Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс 2:1

Филип Хронек набрал 2 (1 + 1) очка.

На 10-й минуте был заменен голкипер "Ванкуверав" Тетчер Демко. Он отразил все 6 бросков.

Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс 6:3

На 34-й минуте "островитяне" вели в счете 3:1.

3 (2 + 1) очка набрал Мэтью Болди (Миннесота).

"Миннесота" выиграла пятую игру в сезоне, проигрывая не менее двух шайб - железная воля к победе.

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