НХЛ. Адам Фокс установил клубный рекорд. Голы братьев Ткачук

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" разгромила "Оттаву" 5:1.

Коламбус Блю Джекетс - Нью Йорк Рейнджерс 3:4

Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2 (после второго периода).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу. Он набирает очки в четвертом матче подряд. Он стал первым защитником "Рейнджерс", который в пятом сезоне подряд делает не менее 40 результативных паередач.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 2 минуты. Показатель -1.

Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 5:1

3 (1 + 2) очка набрал Мэтью Ткачук. Он забил в шестом матче подряд. В третий раз Мэтью и Брэди Ткачуки забивают в одной игре. Брэди играет за "Оттаву".

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 3:2

"Питтсбург" играл без Сидни Кросби.