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Спорт

НХЛ. Адам Фокс установил клубный рекорд. Голы братьев Ткачук

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 февраля 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 13:42
Адам Фокс установил клубный рекорд
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" разгромила "Оттаву" 5:1.

Коламбус Блю Джекетс - Нью Йорк Рейнджерс 3:4

Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2 (после второго периода).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу. Он набирает очки в четвертом матче подряд. Он стал первым защитником "Рейнджерс", который в пятом сезоне подряд делает не менее 40 результативных паередач.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 2 минуты. Показатель -1.

Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 5:1

3 (1 + 2) очка набрал Мэтью Ткачук. Он забил в шестом матче подряд. В третий раз Мэтью и Брэди Ткачуки забивают в одной игре. Брэди играет за "Оттаву".

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 3:2

"Питтсбург" играл без Сидни Кросби.

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