НХЛ. Адам Фокс установил клубный рекорд. Голы братьев Ткачук
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" разгромила "Оттаву" 5:1.
Коламбус Блю Джекетс - Нью Йорк Рейнджерс 3:4
Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2 (после второго периода).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу. Он набирает очки в четвертом матче подряд. Он стал первым защитником "Рейнджерс", который в пятом сезоне подряд делает не менее 40 результативных паередач.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 2 минуты. Показатель -1.
Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 5:1
3 (1 + 2) очка набрал Мэтью Ткачук. Он забил в шестом матче подряд. В третий раз Мэтью и Брэди Ткачуки забивают в одной игре. Брэди играет за "Оттаву".
Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 3:2
"Питтсбург" играл без Сидни Кросби.