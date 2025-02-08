Достижение "Виннипега". Драйзайтль первым в сезоне забил 40 голов. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" обыграл "Айлендерс" 4:3.
Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 2:3
Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал счет 2:1.
"Питтсбург" победил без Сидни Кросби впервые с ноября 2021 года.
Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс 4:3
"Виннипег" одержал восьмую победу подряд - клубный рекорд. "Джетс" лидирует в НХЛ, первым набрав 80 очков в сезоне (81).
"Островитяне" вели в счете 1:0 и 2:1.
Два гола забил Габриэль Виларди (Виннипег).
По две результативные передачи сделали игроки "Джетс" Кайл Коннор и Марк Шейфеле.
Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 32 броска и одержал 176-ю домашнюю победу.
Чикаго Блэкхоукс - Нешвилл Предейчез 6:2
Райан Донато набрал 4 (2 + 2) очка. Он впервые набрал 4 очка в одном матче.
Голкипер "Чикаго" Петр Мразек совершил 31 сэйв.
19-летний Коннор Бедард забил шестой победный гол в карьере.
Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланш 4:5
Нейтан Маккиннон (Колорадо) набрал 4 (1 +3) очка. Его одноклубник Кайл Макар - 3 (2 + 1). Макар в 372 играх набрал 399 (108 + 291) очков.
По две шайбы забросили игроки "Эдмонтона" Кори Перри и Леон Драйзайтль. Леон первым в сезоне забросил 40 шайб.
Нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель -3.
Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз 5:4 (буллиты)
3 (2 + 1) очка набрал Мэтт Дюшен (Даллас).