Лига чемпионов. Дубль Дембеле. ПСЖ разгромил "Брест"

В первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов ПСЖ разгромил "Брест" 3:0.

Парижане одержали вторую крупную победу над "пиратами" в феврале 2025 года. 1 февраля в матче Лиги 1 парижане в гостях победили 5:2.

"Брест": Бизот, Хайдара, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти (Фернандеш, 64), Ле-Мелу (Лаж, 83), Камара (Салах, 83), Сима (Бальде, 64), Ажорк, Февр (Думбия, 72).

"ПСЖ": Доннарумма, Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя (Ли Кан Ин, 75), Дембеле (Рамуш, 83), Дуэ (Кварацхелия, 67).

В том, кто фаворит в этой паре, сомнений не было. Чуда не произошло. У хозяев были голевые моменты. Но в целом сомнений в преимуществе парижан не возникало.

На 21-й минуте Витинья реализовал пенальти 0:1.

На 35-й минуте хозяева подали угловой. После удара Кулибали мяч попал в штангу.

На 45-й минуте Усман Дембеле с фланга сместился в штрафную и нанес удар в ближний угол 0:2.

На 48-й минуте "Брест" мог забить. После удара Сима мяч попал в штангу.

На 51-й минуте парижане забили. Гол не засчитан - офсайд.

На 66-й минуте Дембеле ворвался в штрафную и сильно пробил 0:3.