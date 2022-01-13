"Челси" победил в дерби и вышел в финал кубка английской лиги
Первым финалистом Кубка английской лиги стал "Челси". В ответном матче "аристократы" победили "Тоттенхэм" 1:0.
Первый матч завершился победой "синих" 2:0.
Второй финалист определится в противостоянии "Арсенал" - "Ливерпуль".
На 18-й минуте "Челси" подал угловой. Рюдигер пробил головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 0:1.
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