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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 09:48

"Челси" победил в дерби и вышел в финал кубка английской лиги

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"Челси" победил в дерби и вышел в финал кубка английской лиги

Первым финалистом Кубка английской лиги стал "Челси". В ответном матче "аристократы" победили "Тоттенхэм" 1:0.

Первый матч завершился победой "синих" 2:0.

Второй финалист определится в противостоянии "Арсенал" - "Ливерпуль".

На 18-й минуте "Челси" подал угловой. Рюдигер пробил головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 0:1.

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