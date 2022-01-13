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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 08:11

Евролига. ЦСКА разгромил "Панатинаикос"

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Евролига. ЦСКА разгромил "Панатинаикос"

В матче двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях разгромил "Панатинаикос" 98:74.

Армейцы "сделали игру" во второй четверти, которую выиграли со счетом 34:13.

После 10 минут 26:20, 20 - 60:33, 30 - 77:55.

Самым результативным игроком матча стал Мариус Григонис (ЦСКА), набравший 19 очков. Армеец Дэниэл Хэкетт набрал 17 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.


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