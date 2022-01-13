Дубль Боуэна. Ярмоленко вышел на замену. "Вест Хэм" победил аутсайдера
В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" победил 2:0 "Норвич", прочно осевший на последнем месте.
"Молотобойцы" занимают четвертое место, на пять очков отставая от "Ливерпуля" и на 2 опережая "Арсенал".
Украинский форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте (при счете 2:0).
Оба мяча забил Джеррод Боуэн.
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