Юниорский Кубок мира по каратэ. Израильтяне завоевали две бронзовых медали

В Болгарии прошел Юниорский Кубок мира по каратэ. Соревнования проходили в трех возрастных категориях.

Израильские спортсмены завоевали две медали.

Бронзовые медали завоевали: Липаз Ашта (14-15 лет, весовая категория до 45 кг), Ицхак Элия (14-15 лет, до 60 кг).

В медальном зачете победила сборная Казахстана (6 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей).

На втором месте болгары (5 + 4 + 7), на третьем - поляки (2 + 0 + 2).

Израильтяне поделили 14-16-е места со сборными Турции и Чехии.