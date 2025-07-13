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Юниорский Кубок мира по каратэ. Израильтяне завоевали две бронзовых медали

Каратэ
время публикации: 13 июля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 15:57
Юниорский Кубок мира по каратэ. Израильтяне завоевали две бронзовых медали
AP Photo/Vincent Thian

В Болгарии прошел Юниорский Кубок мира по каратэ. Соревнования проходили в трех возрастных категориях.

Израильские спортсмены завоевали две медали.

Бронзовые медали завоевали: Липаз Ашта (14-15 лет, весовая категория до 45 кг), Ицхак Элия (14-15 лет, до 60 кг).

В медальном зачете победила сборная Казахстана (6 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей).

На втором месте болгары (5 + 4 + 7), на третьем - поляки (2 + 0 + 2).

Израильтяне поделили 14-16-е места со сборными Турции и Чехии.

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