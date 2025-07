UFC. Льюис на 35-й секунде боя нокаутировал Тейшейру

В Нешвиле, Тенесси, состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira (также известный как UFC on ESPN 70).

На 35-й секунде главного поединка бывший претендент на звание чемпиона в супертяжелом весе американец Деррик Льюис нокаутировал непобежденного (до этого) проспекта бразильца Таллисона Тейшейру.

Бразилец Габриэль Бонфим по очкам победил 42-летнего американца Стивена Томпсона.

В поединке американских легковесов Стив Гарсия победил по очкам Кэлвина Каттара.

Француз Морган "Последний пират" Шаррьер в начале третьего раунда нокаутировал американца Нэйта Ландвера.

Бразилец Витор Петриньо удушающим приемом в конце первого раунда победил американца Остена Лейна.