UFC. Льюис на 35-й секунде боя нокаутировал Тейшейру
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 09:50
В Нешвиле, Тенесси, состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira (также известный как UFC on ESPN 70).
На 35-й секунде главного поединка бывший претендент на звание чемпиона в супертяжелом весе американец Деррик Льюис нокаутировал непобежденного (до этого) проспекта бразильца Таллисона Тейшейру.
Бразилец Габриэль Бонфим по очкам победил 42-летнего американца Стивена Томпсона.
В поединке американских легковесов Стив Гарсия победил по очкам Кэлвина Каттара.
Француз Морган "Последний пират" Шаррьер в начале третьего раунда нокаутировал американца Нэйта Ландвера.
Бразилец Витор Петриньо удушающим приемом в конце первого раунда победил американца Остена Лейна.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025