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UFC. Льюис на 35-й секунде боя нокаутировал Тейшейру

Смешанные единоборства
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 09:50
UFC. Льюис на 35-й секунде боя нокаутировал Тейшейру
AP Photo/Michael Wyke

В Нешвиле, Тенесси, состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira (также известный как UFC on ESPN 70).

На 35-й секунде главного поединка бывший претендент на звание чемпиона в супертяжелом весе американец Деррик Льюис нокаутировал непобежденного (до этого) проспекта бразильца Таллисона Тейшейру.

Бразилец Габриэль Бонфим по очкам победил 42-летнего американца Стивена Томпсона.

В поединке американских легковесов Стив Гарсия победил по очкам Кэлвина Каттара.

Француз Морган "Последний пират" Шаррьер в начале третьего раунда нокаутировал американца Нэйта Ландвера.

Бразилец Витор Петриньо удушающим приемом в конце первого раунда победил американца Остена Лейна.

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