Бокс. Шакур Стивенсон защитил звание чемпиона мира по боксу
время публикации: 13 июля 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 14:25
В Нью-Йорке состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBC.
Американец Шакур Стивенсон в третий раз защитил титул, победив по очкам мексиканца Уильяма Сепеду.
Счет по карточкам 118:110 (дважды) и 119:109.
Шакур Стивенсон победил во всех 24 боях на профессиональном ринге.
Пуэрториканец Субриэль Матиас стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC.
Он раздельным решением судей победил доминиканца Альберто Пуэльо.
Счет по карточкам 115:113 (дважды), 114:114.
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