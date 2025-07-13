Бокс. Шакур Стивенсон защитил звание чемпиона мира по боксу

В Нью-Йорке состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBC.

Американец Шакур Стивенсон в третий раз защитил титул, победив по очкам мексиканца Уильяма Сепеду.

Счет по карточкам 118:110 (дважды) и 119:109.

Шакур Стивенсон победил во всех 24 боях на профессиональном ринге.

Пуэрториканец Субриэль Матиас стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC.

Он раздельным решением судей победил доминиканца Альберто Пуэльо.

Счет по карточкам 115:113 (дважды), 114:114.