Молодежный Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Финляндии

В Ираклионе, Греция, продолжается молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В матче второго тура израильтяне разгромили сборную Финляндии 88:69.

После 10 минут в счете вели финны 25:20.

Первую половину матча убедительно выиграли израильтяне 46:35. После 30 минут 63:45.

Омер Майер набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 6 передач. По 15 очков набрали игроки сборной Израиля Йоав Витлем и Максим Филоненко (+ 7 подборов).