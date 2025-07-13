Дзюдо. Юли Мишинер и Керем Примо стали победительницами турнира в Венгрии

В Пакше, Венгрия, проходит Юниорский кубок Европы по дзюдо.

В первый день турнира израильтяне завоевали 4 медали.

Победительницами турнира стали Керем Примо (весовая категория до 63 кг) и Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).

Бронзовые медали завоевали Ицхак Ашпиз (до 60 кг) и Шалев Коэн (до 66 кг).