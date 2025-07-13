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Дзюдо. Юли Мишинер и Керем Примо стали победительницами турнира в Венгрии

Дзюдо
время публикации: 13 июля 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 07:04
Дзюдо. Юли Мишинер и Керем Примо стали победительницами турнира в Венгрии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Пакше, Венгрия, проходит Юниорский кубок Европы по дзюдо.

В первый день турнира израильтяне завоевали 4 медали.

Победительницами турнира стали Керем Примо (весовая категория до 63 кг) и Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).

Бронзовые медали завоевали Ицхак Ашпиз (до 60 кг) и Шалев Коэн (до 66 кг).

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