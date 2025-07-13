Виндсерфинг. Тамар Штейнберг завоевала серебряную медаль чемпионата мира
время публикации: 13 июля 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 07:29
В Орхусе, Дания, проходит чемпионат мира по виндсерфингу iQFOiL World Championships.
Израильтянка Тамар Штенберг завоевала серебряную медаль.
Чемпионами мира стали британцы Эмма Уилсон и Энди Браун.
Бронзовую медаль в соревнованиях женщин завоевала немка Тереза Штейнлейн.
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