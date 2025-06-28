Оборудование сборной Израиля по виндсерфингу "застряло" в Греции

Нарушен график подготовки сборной Израиля по виндсерфингу к чемпионату мира в Дании.

Во всем виноват "авиационный хаос", сообщает "Исраэль а-Йом".

Израильские виндсерферы вылетели из Израиля в Афины рейсом "Эль Аль". Из Греции спортсмены вылетели в Данию.

Из-за короткого времени между рейсами оборудование спортсменов и их личные вещи остались в Греции.

Среди пострадавших спортсменов - олимпийский чемпион Том Реувени.