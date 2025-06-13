Жена известного бойца ММА опровергла слухи о его смерти

Жена бывшего чемпиона Bellator, экс-бойца UFC Бена Аскрена Эми Аскрен написала в соцсетях, что сообщения о смерти мужа ложны.

"Бен жив", - написала она.

Бен Аскрен был доставлен в больницу в критическом состоянии. В СМИ появились сообщения о смерти спортсмена.

40-летний Бен Аскрен завершил карьеру в ММА в 2019 году. Он был чемпионом Bellator и ONE.