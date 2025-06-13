Жена известного бойца ММА опровергла слухи о его смерти
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:11
Жена бывшего чемпиона Bellator, экс-бойца UFC Бена Аскрена Эми Аскрен написала в соцсетях, что сообщения о смерти мужа ложны.
"Бен жив", - написала она.
Бен Аскрен был доставлен в больницу в критическом состоянии. В СМИ появились сообщения о смерти спортсмена.
40-летний Бен Аскрен завершил карьеру в ММА в 2019 году. Он был чемпионом Bellator и ONE.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025