Решающий матч чемпионата Израиля по баскетболу отложен
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:54
В заявлении Федерации баскетбола Израиля говорится, что третья игра финал чемпионата отложена до дальнейших уведомлений.
Счет финальной серии между столичным "Апоэлем" и тель-авивским "Маккаби" 1:1.
Решающий матч должен был состояться 15 июня.
Игра была перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025