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Спорт

Решающий матч чемпионата Израиля по баскетболу отложен

Баскетбол
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:54
Решающий матч чемпионата Израиля по баскетболу отложен
AP Photo/Michael Conroy

В заявлении Федерации баскетбола Израиля говорится, что третья игра финал чемпионата отложена до дальнейших уведомлений.

Счет финальной серии между столичным "Апоэлем" и тель-авивским "Маккаби" 1:1.

Решающий матч должен был состояться 15 июня.

Игра была перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.

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