Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Апоэль" победил "Маккаби"

Во втором матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу столичный "Апоэль" в овертайме победил тель-авивский "Маккаби" 77:74.

Счет в серии 1:1.

Все решится в третьем матче.

"Маккаби" мощно начал матч. 17:9 после 10 минут. После 20 -35:30, 30 - 49:48.

"Апоэль" сравнял счет в последней четверти. Большую часть последней четверти в счете вели "красные". В концовке вперед вырвался "Маккаби", но преимущества не удержал.

После 40 минут 66:66.