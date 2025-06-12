Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Апоэль" победил "Маккаби"
время публикации: 12 июня 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 23:30
Во втором матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу столичный "Апоэль" в овертайме победил тель-авивский "Маккаби" 77:74.
Счет в серии 1:1.
Все решится в третьем матче.
"Маккаби" мощно начал матч. 17:9 после 10 минут. После 20 -35:30, 30 - 49:48.
"Апоэль" сравнял счет в последней четверти. Большую часть последней четверти в счете вели "красные". В концовке вперед вырвался "Маккаби", но преимущества не удержал.
После 40 минут 66:66.
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