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Демаркус Казинс дисквалифицирован до конца сезона после конфликта с болельщиками

Баскетбол
Скандалы в спорте
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:01
Демаркус Казинс дисквалифицирован до конца сезона после конфликта с болельщиками
AP Photo/Jeff Chiu

Бывшая звезда НБА Демаркус Казинс дисквалифицирован до конца сезона.

Баскетболист выступает в чемпионате Пуэрто-Рико за клуб "Гуайнабо Метс".

В игре против "Вакерос де Баймон" он был удален. Демаркус Казинс провоцировал болельщиков. Они отвечали ему тем же.

После удаления он показал фанатам неприличный жест. Кто-то облил американца пивом. Демаркус Казинс пытался прорваться на трибуны и поквитаться с обидчиком. Охранники с трудом вывели его из зала.

Демаркус Казинс четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НБА. Он выступал за "Сакраменто Кингз", "Нью-Орлеан Пеликанз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Милуоки Бакс", "Денвер наггетс".

В последние годы он выступал в чемпионатах Тайваня, Монголии, Филиппин и Пуэрто-Рико.

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