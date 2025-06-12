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Спорт

Баскетбол. "Маккаби" (Ришон ле-Цион) вернулся в Высшую лигу

Баскетбол
время публикации: 12 июня 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 07:19
Баскетбол. "Маккаби" (Ришон ле-Цион) вернулся в Высшую лигу
AP Photo/Michael Conroy

После трех лет в Лиге Леумит "Маккаби" (Ришон ле-Цион) возвращается в высшую лигу израильского баскетбола.

В пятом матче серии "Маккаби" победил "Ирони" (Эйлат) 89:75.

Счет в серии 3:2. "Ирони" вел в серии со счетом 2:1.

Из Лиги Леумит в элитный дивизион вышли "Маккаби" (Раанана) и "Маккаби" (Ришон ле-Цион).

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