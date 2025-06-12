Баскетбол. "Маккаби" (Ришон ле-Цион) вернулся в Высшую лигу
время публикации: 12 июня 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 07:19
После трех лет в Лиге Леумит "Маккаби" (Ришон ле-Цион) возвращается в высшую лигу израильского баскетбола.
В пятом матче серии "Маккаби" победил "Ирони" (Эйлат) 89:75.
Счет в серии 3:2. "Ирони" вел в серии со счетом 2:1.
Из Лиги Леумит в элитный дивизион вышли "Маккаби" (Раанана) и "Маккаби" (Ришон ле-Цион).
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