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Завершение чемпионата Израиля по баскетболу под угрозой

Баскетбол
время публикации: 13 июня 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 09:49
Завершение чемпионата Израиля по баскетболу под угрозой
AP Photo/Bruna Prado

После атаки на иранские ядерные объекты и введения в Израиле чрезвычайного положения появились сомнения в том, что удастся завершить чемпионат Израиля по баскетболу, сообщает ONE.

Счет в финальной серии "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим) 1:1.

Решающий матч должен был состояться 15 июня.

В соответствии с указаниями Командования тылом, все культурные и спортивные мероприятия отменены или отложены до дальнейших уведомлений.

Ожидается, что руководство Израильской федерации баскетбола проведет встречу с представителями клубов и примет решение.

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