9 голов и серия пенальти в Швейцарии. Результаты матчей Лиги конференций

В четвертьфинал Лиги конференций вышли "Ягеллония" (Бялосток), "Рапид" (Вена), "Юргорден", "Целье".

Серкль Брюгге (Бельгия) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 2:0 (первый матч 0:3)

Рапид (Вена, Австрия) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 2:1 (дополнительное время) (первый матч 1:1)

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Юргорден (Швеция) - Пафос (Кипр) 3:0 (0:1)

Лугано (Швейцария) - Целье (Словения) 5:4 (по пенальти 1:3) (первый матч 0:1)

Швейцарцы вели в счете 1:0, 3:1, 4:2.

На 5-й минуте компенсированного времени Армандас Куцис реализовал пенальти и перевел матч в овертайм.

На 97-й минуте Хуанхо Ньето сравнял счет 4:4.

На 118-й минуте отличился Усман Думбия.

Словенцы реализовали все пенальти. У хозяев не забили Каспер Пшыбылко (ранее выступал в Бундеслиге и MLS), бывший полузащитник "Вольфсбурга" Ренато Стеффен и Янис Симиньяни.