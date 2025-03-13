Дубль Яремчука. Вылет "Аякса" и "Ромы". Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 13 марта 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 22:15
В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Лацио", "Буде/Глимт", "Айнтрахт" (Франкфурт) и "Атлетик" (Бильбао).
Лацио (Рим, Италия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:1 (первый матч 2:1)
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Буде/Глимт (Норвегия) 2:1 (0:3)
Оба мяча в ворота норвежцев забил украинский форвард Роман Яремчук.
Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 4:1 (2:1)
Атлетик (Бильбао, Испания) - Рома (Италия) 3:1 (1:2)
Два мяча забил Нико Уильямс.
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