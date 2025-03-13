Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира по футболу

Назван состав сборной Израиля на первые матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

22 марта израильтяне сыграют со сборной Эстонии, 25 - Норвегии.

Вратари: Даниэль Перец, Омри Глэзер, Йоав Жерафи.

Защитники: Идан Нахмиас, Мигель Витор, Долев Хазиза, Раз Шломо, Эли Даса, Шон Гольдберг и Рои Ревиво.

Полузащитники и нападающие: Мухамад Абу Фани, Нета Лави, Дор Перец, Махмуд Джабер, Дан Битон, Оскар Глух, Элиэль Перец, Ярин Леви, Анан Халайли, Лиэль Абада, Манор Соломон, Диа Саба, Ярден Шуа, Дин Давид, Дор Турджеман, Тай Барибо.