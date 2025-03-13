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НХЛ. 5 очков Кейна. 10 голов и 150 минут штрафа в Детройте. Удачное возвращение Куинна Хьюза

Хоккей
НХЛ
время публикации: 13 марта 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 13:18
НХЛ. 5 очков Кейна. 10 голов и 150 минут штрафа в Детройте. Удачное возвращение Куинна Хьюза
AP Photo/Matt Slocum

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт" разгромил "Баффало" 7:3.

Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 7:3

5 (2 + 3) очков набрал Патрик Кейн. Это его четвертая игра с пятью набранными очками.

4 (1 + 3) очка набрал Алекс Дебринкат.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 минут. Показатель -2.

Команды набрали 150 минут штрафного времени, в том числе 136 - в третьем периоде.

Калгари Флеймз - Ванкувер Кэнакс 3:4 (буллиты)

"Ванкувер" впервые в сезоне победил, пригрывая после двух периодов.

Две шайбы забросил Джонатан Юбердо (Калгари).

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз вернулся после пропуска 4 матчей из-за травмы и сделал голевую передачу.

Победный буллит реализовал Конор Гарланд.

Юта - Анахайм Дакс 3:2

Победный гол на 48-й минуте забил Дилан Гюнтер. Это его восьмой победный гол в сезоне.

Передачу ему сделал Михаил Сергачев, набравший 300-е очко (59 + 241) в 535 играх в НХЛ.

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