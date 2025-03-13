"Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти. Резудбтаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 13 марта 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 07:17
В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли "Арсенал", "Реал" (Мадрид), "Боруссия" (Дортмунд) и "Астон Вилла".
Лилль (Франция) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 1:2 (первый матч 1:1)
Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Брюгге (Бельгия) 3:0 (3:1)
Атлетико (Мадрид, Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 1:0 (по пенальти 2:4) (первый матч 2:1)
Арсенал (Лондон, Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 2:2 (7:1)
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