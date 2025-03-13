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Спорт

НХЛ. Волевая победа и рекордный гол "Сиэтла"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 13 марта 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 12:13
НХЛ. Волевая победа и рекордный гол "Сиэтла"
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сиэтл Кракен" в овертайме обыграл "Монреаль Канадиенз" 5:4.

На 51-й минуте счет был 4:2 в пользу "Монреаля".

Хозяева сумели отыграться на 58-й минуте.

На 4-й секунде овертайма Брендон Монтур забил победный гол и установил рекорд НХЛ - самый быстрый гол в овертайме. В этом матче он набрал 4 (2 + 2) очка. Монтур забил в этом сезоне 15 голов - клубный рекорд для защитника.

Гол на 4-й секунде - это повторение рекорда НХЛ по самому быстрому голу с начала любого периода. Рекорд установил Клод Провост (Монреаль) в 1957 году. Его повторили Дени Савар (Чикаго, 1986) и Джеймс ван Римсдайк (Торонто, 2014).

Три результативные передачи сделал форвард "Сиэтла" Джордан Эберле.

Два гола забил Юрай Слафковски (Монреаль).

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