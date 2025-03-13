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Спорт

Умер легендарный тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион

Знаменитые спортсмены
Тяжелая атлетика
время публикации: 13 марта 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 08:16
Мюнхенская олимпиада. Нораир Нурикян посредине.
AP Photo

11 марта на 77-м году жизни умер легендарный болгарский тяжелоатлет Нораир Нурикян, сообщают болгарские СМИ.

Он - чемпион олимпийских игр в Мюнхене и Монреале (1972 и 1976), двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы 1976 года.

Нораир Нурикян выступал в весовых категориях до 56 и до 60 кг.

В 1989-93 годах он был главным тренером сборной Болгарии.

Нораир Нурикян - Герой социалистического труда Болгарии. Он награжден орденами "Георгий Димитров", "Стара планина", Орденом Болгарии первой степени.

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