Умерла легендарная теннисистка Элла Целлер

8 марта на 92-м году жизни умерла легендарная румынская теннисистка (настольный теннис) Элла Целлер, сообщают немецкие СМИ.

В 1950-60-х годах она была одной из сильнейших игроков в настольный теннис в Румвнии.

Элла Целлер - пятикратная чемпионка мира, двукратный серебряный, пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 1958 года. Чемпионкой мира она становилась в командных соревнованиях и парном разряде.

Она более 20 лет тренировала женскую сборную Румынии.

С 1989 года Элла Целлер жила в Германии (она - немка по национальности).