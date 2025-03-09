Умерла легендарная теннисистка Элла Целлер
время публикации: 09 марта 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:24
8 марта на 92-м году жизни умерла легендарная румынская теннисистка (настольный теннис) Элла Целлер, сообщают немецкие СМИ.
В 1950-60-х годах она была одной из сильнейших игроков в настольный теннис в Румвнии.
Элла Целлер - пятикратная чемпионка мира, двукратный серебряный, пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 1958 года. Чемпионкой мира она становилась в командных соревнованиях и парном разряде.
Она более 20 лет тренировала женскую сборную Румынии.
С 1989 года Элла Целлер жила в Германии (она - немка по национальности).
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