x
09 марта 2025
|
последняя новость: 16:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 16:24
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умерла легендарная теннисистка Элла Целлер

Знаменитые спортсмены
Настольный теннис
время публикации: 09 марта 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:24
Умерла легендарная теннисистка Элла Целлер
AP Photo/Aidan Conrad

8 марта на 92-м году жизни умерла легендарная румынская теннисистка (настольный теннис) Элла Целлер, сообщают немецкие СМИ.

В 1950-60-х годах она была одной из сильнейших игроков в настольный теннис в Румвнии.

Элла Целлер - пятикратная чемпионка мира, двукратный серебряный, пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 1958 года. Чемпионкой мира она становилась в командных соревнованиях и парном разряде.

Она более 20 лет тренировала женскую сборную Румынии.

С 1989 года Элла Целлер жила в Германии (она - немка по национальности).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Умер бывший нападающий и тренер "Зенита"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2024

Умерла известная теннисистка, трехкратная чемпионка мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 апреля 2024

Умер известный израильский теннисист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2024

Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России, сын Семена Буденного