Начался чемпионат мира по хоккею. Результаты матчей

В Финляндии начался чемпионат мира по хоккею. Словаки одолели французов 4:2. Американцы победили сборную Латвии 4:1.

Франция - Словакия 2:4

Словаки с 22-ю по 27-ю минуты вели в счете 2:0. На 33-й минуте французы сравняли счет 2:2.

На 39-й минуте игравший несколько лет в чемпионате Франции Самуэль Такач (Слован Братислава) забил победный гол 2:3. За 8 секунд до конца основного времени Павол Регенда (Михайловице) поразил пустые ворота 2:4.

США - Латвия 4:1

После двух периодов американцы вели в счете 4:0.

На 42-й минуте бывший игрок рижского "Динамо" Андрис Джериньш (Блэк Уингз, Линц, Австрия) реализовал численное преимущество.