НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 999 очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме одолел "Нью-Йорк Айлендерс" 4:3.

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид набрал в этом матче 4(1 + 3) очка.

В матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 999 очков, сообщает официальный твиттер Лиги.

Коннор Макдэвид набрал 999 очков в 658 матчах. Быстрее это удавалось сделать только Уэйну Гретцки (424 матча), Марио Лемье (513) и Майку Босси (656).

Коннор Макдэвид стал 99-м игроком НХЛ, набравшим 999 очков в матчах регулярного чемпионата.