НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 999 очков
время публикации: 13 ноября 2024 г., 13:23 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 13:23
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме одолел "Нью-Йорк Айлендерс" 4:3.
Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид набрал в этом матче 4(1 + 3) очка.
В матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 999 очков, сообщает официальный твиттер Лиги.
Коннор Макдэвид набрал 999 очков в 658 матчах. Быстрее это удавалось сделать только Уэйну Гретцки (424 матча), Марио Лемье (513) и Майку Босси (656).
Коннор Макдэвид стал 99-м игроком НХЛ, набравшим 999 очков в матчах регулярного чемпионата.
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