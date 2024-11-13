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Спорт

НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 999 очков

время публикации: 13 ноября 2024 г., 13:23 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 13:23
НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 999 очков
AP Photo/George Walker IV

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме одолел "Нью-Йорк Айлендерс" 4:3.

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид набрал в этом матче 4(1 + 3) очка.

В матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 999 очков, сообщает официальный твиттер Лиги.

Коннор Макдэвид набрал 999 очков в 658 матчах. Быстрее это удавалось сделать только Уэйну Гретцки (424 матча), Марио Лемье (513) и Майку Босси (656).

Коннор Макдэвид стал 99-м игроком НХЛ, набравшим 999 очков в матчах регулярного чемпионата.

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