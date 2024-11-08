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НХЛ. Необычное достижение "Сан-Хосе" и "Миннесоты"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 13:56 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 13:56
Маклин Селебрини
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота Уайлд" в гостях разгромила "Сан-Хосе Шаркс" 5:2.

Три результативные передачи сделал Кирилл Капризов.

По две шайбы забросили Мэтью Болди (Миннесота) и 18-летний Маклин Селебрини, самый молодой игрок НХЛ в этом сезоне. Причем самый молодой игрок дважды поразил ворота самого возрастного игрока НХЛ в этом сезоне - 40-летнего Марка-Андре Флерри, сообщает официальный твиттер лиги.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 12 минут 24 секунды. Показатель -2.

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