НХЛ. Необычное достижение "Сан-Хосе" и "Миннесоты"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота Уайлд" в гостях разгромила "Сан-Хосе Шаркс" 5:2.

Три результативные передачи сделал Кирилл Капризов.

По две шайбы забросили Мэтью Болди (Миннесота) и 18-летний Маклин Селебрини, самый молодой игрок НХЛ в этом сезоне. Причем самый молодой игрок дважды поразил ворота самого возрастного игрока НХЛ в этом сезоне - 40-летнего Марка-Андре Флерри, сообщает официальный твиттер лиги.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 12 минут 24 секунды. Показатель -2.