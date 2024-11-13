Рекорд "Виннипега". Гол Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" 6:3. "Нью-Джерси" разгромил "Флориду" 4:1.

"Джетс" установил рекорд НХЛ. 15 побед в 16 первых матчах сезона. Ранее четыре клуба побеждали 15 раз в 17 стартовых матчах сезона.

Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег Джетс 3:6

По 3 очка набрали хоккеисты "Виннипега" Кайл Коннор (2 + 1) и Нил Пионк (0 + 3).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 0:3

Первый шутаут в девяти матчах сезона совершил шведский голкипер "сенаторов" Линус Уллмарк, отразивший 27 бросков.

Две результативные передачи сделал Артем Зуб.

Флорида Пантез - Нью-Джерси Дэвилз 1:4

Еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз забил один гол. В 19 матчах он набрал 19 (8 + 11) очков.

Его брат защитник Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель 0.

Сент-Луис Блюз - Бостон Брюинз 2:3

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман отразил 20 бросков из 22.

Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (овертайм)

Две шайбы, в том числе победную, забросил Леон Драйзайтль.

4 (1 + 3) очка набрал Коннор Макдэвид.

На 53-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 3:1.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 20 минут. Показатель +1.

Сиэтл Кракен - Коламбус Блю Джекетс 5:2

На 23-й минуте "Коламбус" вел в счете 2:0.

Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймс 3:1

После первого периода в счете вели гости.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу. В 14 играх он набрал 16 (3 + 13) очков.