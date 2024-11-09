Три очка Капризова. Победный гол Малкина. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 09 ноября 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 13:33
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" 4:2.
Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингз 3:1
Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 2:4
После двух периодов 2:2.
Победную шайбу на 51-й минуте забросил Евгений Малкин.
Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 2:5
Три (2 + 1) очка набрал Кирилл Капризов.
Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 4:3 (овертайм)
"Вегас" вел в счете 2:0.
Победный гол на 29-й секунде овертайма забросил Джаред Маккенн.
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