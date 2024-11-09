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Три очка Капризова. Победный гол Малкина. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 09 ноября 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 13:33
Три очка Капризова. Победный гол Малкина. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" 4:2.

Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингз 3:1

Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 2:4

После двух периодов 2:2.

Победную шайбу на 51-й минуте забросил Евгений Малкин.

Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 2:5

Три (2 + 1) очка набрал Кирилл Капризов.

Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 4:3 (овертайм)

"Вегас" вел в счете 2:0.

Победный гол на 29-й секунде овертайма забросил Джаред Маккенн.

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