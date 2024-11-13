Российский хоккеист, выступавший во Франции, дисквалифицирован за наркотики
время публикации: 13 ноября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 12:53
Российский хоккеист Максим Макаров, выступающий за "Марсель", дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
В его допинг-пробе обнаружен морфин.
Срок дисквалификации истекает 21 августа 2025 года.
"Марсель" выступает во втором французском дивизионе.
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