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Еврокубок. "Апоэль" победил в Польше

время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:45
Еврокубок. "Апоэль" победил в Польше
AP Photo/Carlos Osorio

В матче восьмого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в гостях разгромил "Трефл Сопот" 93:64.

После 10 минут 22:16, 20 - 45:32, 30 - 67:50.

Лучший игрок матча - защитник "Апоэля Маркус Фостер (21 + 8 подборов).

Одержав пять побед, "Апоэль" занимает третье место в группе.

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