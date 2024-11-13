Еврокубок. "Апоэль" победил в Польше
время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:45
В матче восьмого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в гостях разгромил "Трефл Сопот" 93:64.
После 10 минут 22:16, 20 - 45:32, 30 - 67:50.
Лучший игрок матча - защитник "Апоэля Маркус Фостер (21 + 8 подборов).
Одержав пять побед, "Апоэль" занимает третье место в группе.
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