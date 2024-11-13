Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции
время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:31
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в Афинах проиграл "Панатинаикосу" 89:93.
Израильтяне выиграли первую четверть и первую половину матча 25:21 и 47:37.
Но провалили вторую половину. После 30 минут 63:60 в пользу "Маккаби".
По 21 очку набрали Кендрик Нунн (Панатинаикос) и Роман Соркин (Маккаби) (+ 7 подборов).
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