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Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции

время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:31
Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции
AP Photo/John Bazemore

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в Афинах проиграл "Панатинаикосу" 89:93.

Израильтяне выиграли первую четверть и первую половину матча 25:21 и 47:37.

Но провалили вторую половину. После 30 минут 63:60 в пользу "Маккаби".

По 21 очку набрали Кендрик Нунн (Панатинаикос) и Роман Соркин (Маккаби) (+ 7 подборов).

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