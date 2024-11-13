Победы "Реала" и "Олимпиакоса". Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи девятого тура группового этапа Евролиги. "Реал" победил "Виртус" 98:86.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 87:76
Самый результативный игрок матча форвард "Фенербахче" Найджел Хейз (25 + 8 подборов).
Монако (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 90:98
Вторую половину матча сербы выиграли 50:36.
Форвард гостей Филип Петрушев набрал 25 очков и сделал 7 подборов.
Альба (Берлин, Германия) - Милан (Италия) 105:101 (овертайм)
Основное время матча завершилось со счетом 92:92.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 94:92
Вторую половину матча греки выиграли 52:42.
Лидер французов Тео Маледон набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 5 передач.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 93:87
Баскония (Витория, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:89
Реал (Мадрид, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 98:86
Третью четверть "Реал" выиграл 27:18.