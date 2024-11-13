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Победы "Реала" и "Олимпиакоса". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 13 ноября 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 07:23
Победы "Реала" и "Олимпиакоса". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Bazemore

Состоялись матчи девятого тура группового этапа Евролиги. "Реал" победил "Виртус" 98:86.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 87:76

Самый результативный игрок матча форвард "Фенербахче" Найджел Хейз (25 + 8 подборов).

Монако (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 90:98

Вторую половину матча сербы выиграли 50:36.

Форвард гостей Филип Петрушев набрал 25 очков и сделал 7 подборов.

Альба (Берлин, Германия) - Милан (Италия) 105:101 (овертайм)

Основное время матча завершилось со счетом 92:92.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 94:92

Вторую половину матча греки выиграли 52:42.

Лидер французов Тео Маледон набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 5 передач.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 93:87

Баскония (Витория, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:89

Реал (Мадрид, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 98:86

Третью четверть "Реал" выиграл 27:18.

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