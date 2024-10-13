Лига наций. Англичане победили финнов. Поражение сборных Молдовы и Армении

Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Англичане в гостях обыграли сборную Финляндии 3:1.

Финляндия - Англия 1:3(Лига В, Группа 2)

На 18-й минуте Джек Грилиш вышел один на один и отправил мяч в дальний нижний угол 0:1. На 74-й минуте Трент Александр-Арнольд отлично исполнил штрафной 0:2.

На 84-й минуте Уолли Уоткинс прошел по флангу и прострелил. Деклан Райс в касание перевел мяч в ворота 0:3.

На 87-й минуте после подачи углового Артту Хосконен (Крковия) головой переправил мяч в сетку 1:3.

Мальта - Молдова 1:0 (Лига D, группа 2)

На 87-й минуте Тедди Теума (Реймс, Франция) реализовал пенальти 1:0.

Армения - Северная Македония 0:2 (Лига С, группа 4)

В конце встречи отличились бывший форвард "Абердина" Боян Миовски (Жирона) и бывший полузащитник азербайджанской "Габалы" Исник Алими (Сепси, Сфынту Георге, Румыния).