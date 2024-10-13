Лига наций. Победный гол Криштиану Роналду

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций португальцы победили поляков 3:1.

На 9-й минуте Диогу Далот пробил издали. Скорупски парировал. Через минуту Леау прострелил. Мяч от защитника отскочил к Криштиану Роналду. Удар слету. Мяч попадает в перекладину.

На 14-й минуте Бруну Фернандеш нанес удар с линии ворот. Скорупски в красивом прыжке парировал мяч, летевший в "девятку".

На 26-й минуте Невеш навесил. Бруну Фернандеш головой сбросил мяч назад. Бернарду Силва сильным ударом открыл счет 0:1.

На 37-й минуте Леау в одиночку обыграл почти всю оборону поляков, совершил сольный проход с центра поля в штрафную. После его удара мяч попал в штангу. Криштиану Роналду добил мяч в сетку 0:2.

На 60-й минуте Бруну Фернандеш нанес удар с линии вратарской. Скорупски парировал.

На 78-ц минуте Петр Зелиньски (летом перешел из "Наполи" в "Интер") сократил отставание 1:2.

На 88-й минуте Мендеш прострелил. Ян Беднарек отправил мяч в свои ворота 1:3.