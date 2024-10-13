Футбол. Экс-голкипер "Маккаби" не смог помешать удачному дебюту Маурисио Почеттино
время публикации: 13 октября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 14:58
Сборная США по футболу провела первый матч под руководством Маурисио Почеттино (он раньше тренировал ПСЖ, "Тоттенхэм", "Челси").
В товарищеском матче в Остине, Техас, американцы победили сборную Панамы 2:0.
Во втором тайме голы в ворота бывшего голкипера тель-авивского "Маккаби" Орландо Москеры (Аль-Файха, Саудовская Аравия) забили Юнус Муса (Милан) и Рикардо Пепи (ПСВ, Эйндховен).
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