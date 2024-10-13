Лига наций. Румыны разгромили сборную Кипра. Мирча Луческу установил мировой рекорд
время публикации: 13 октября 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 10:40
В матче третьего тура группового этапа Лиги наций румыны разгромили сборную Кипра 3:0.
Мирча Луческу установил мировой рекорд по длительности промежутка между первым и последним (на данный момент) матчем во главе одной и той же национальной сборной.
Первый матч в качестве главного тренера сборной Румынии он провел 11 ноября 1981 года. Промежуток составляет 42 года 336 дней.
Мирча Луческу на 4 дня улучшил рекорд Мануэля Флейтаса Солича, тренировавшего сборную Парагвая в 1922-29, 1939, 1942, 1945-46, 1949-53, 1965 годах.
Голы в ворота голкипера сборной Кипра Жоэля Малля (Серветт, Швейцария) забили Деннис Ман (Парма), Резван Марин (Кальяри) и Раду Дрэгушин (Тоттенхэм).
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