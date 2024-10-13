Лига наций. Словенцы победили сборную Казахстана

В стартовом матче четвертого тура группового этапа Лиги наций словенцы в гостях обыграли сборную Казахстана 1:0.

Сборная Словении догнала лидирующих норвежцев (Лига В, группа 3). Сборная Казахстана набрала в 4 играх 1 очко. В последних трех матчах казахстанцы потерпели три поражения с общим счетом 0:8. В этом розыгрыше Лиги наций они не забили ни одного гола.

Победный гол был забит на 55-й минуте. Бывший нападающий "Фиорентины" Ян Макар (Пиза) из-за пределов штрафной пробил в "девятку" 0:1.