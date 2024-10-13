Баскетбол. Джордан Лойд, покинувший "Маккаби", вернулся в "Монако"

Американский баскетболист Джордан Лойд, расторгший контракт с тель-авивским "Маккаби" по соображениям безопасности, вернулся в "Монако".

Официальный сайт французского клуба сообщает, что с ним подписан двухлетний контракт.

Он выступал за "Монако" в 2022-24 годах.

Джордан Лойд стал чемпионом Франции в 2023 году и был признан самым ценным игроком финала чемпионата.