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Спорт

Баскетбол. Джордан Лойд, покинувший "Маккаби", вернулся в "Монако"

время публикации: 13 октября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 15:36
Баскетбол. Джордан Ллойд, покинувший "Маккаби", вернулся в "Монако"
AP Photo/Stacy Bengs

Американский баскетболист Джордан Лойд, расторгший контракт с тель-авивским "Маккаби" по соображениям безопасности, вернулся в "Монако".

Официальный сайт французского клуба сообщает, что с ним подписан двухлетний контракт.

Он выступал за "Монако" в 2022-24 годах.

Джордан Лойд стал чемпионом Франции в 2023 году и был признан самым ценным игроком финала чемпионата.

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Баскетбол. Джордан Лойд покинул "Маккаби"