Баскетбол. Джордан Лойд, покинувший "Маккаби", вернулся в "Монако"
время публикации: 13 октября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 15:36
Американский баскетболист Джордан Лойд, расторгший контракт с тель-авивским "Маккаби" по соображениям безопасности, вернулся в "Монако".
Официальный сайт французского клуба сообщает, что с ним подписан двухлетний контракт.
Он выступал за "Монако" в 2022-24 годах.
Джордан Лойд стал чемпионом Франции в 2023 году и был признан самым ценным игроком финала чемпионата.
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