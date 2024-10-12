Евролига. Победы "Барселоны" и "Олимпиакоса"
время публикации: 12 октября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 20:20
Завершился второй тур регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" разгромила "Альбу" 88:73.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 74:68
Греки очень мощно начали матч. После первой четверти 21:6.
Болгарский форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков сделал "дабл-дабл" (17 + 11 подборов).
Барселона (Испания) - Альба (Берлин, Германия) 88:73
Милан (Италия) - Париж (Франция) 79:74
Парижане выиграли первую половину матча 39:35.
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