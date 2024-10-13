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Лига наций. Криштиану Роналду забил. Испанцы победили датчан

время публикации: 13 октября 2024 г., 00:05 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 00:05
Лига наций. Криштиану Роналду забил. Испанцы победили датчан
AP Photo/Czarek Sokolowski

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Португальцы в гостях обыграли поляков 3:1. Испанцы победили датчан 1:0.

Польша - Португалия 1:3 (Лига А, группа 1)

Победный гол забил Кригтиану Роналду.

Сербия - Швейцария 2:0(Лига А, группа 4)

Испания - Дания 1:0 (Лига А, группа 4)

Испанцы из-за травм потеряли нескольких лидеров.

Победный гол на 79-й минуте забил Мартин Субименди.

Кипр - Румыния 0:3 (Лига С, группа 2)

Беларусь - Северная Ирландия 0:0(Лига С, группа 3)

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