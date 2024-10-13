Лига наций. Криштиану Роналду забил. Испанцы победили датчан
время публикации: 13 октября 2024 г., 00:05 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 00:05
Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Португальцы в гостях обыграли поляков 3:1. Испанцы победили датчан 1:0.
Польша - Португалия 1:3 (Лига А, группа 1)
Победный гол забил Кригтиану Роналду.
Сербия - Швейцария 2:0(Лига А, группа 4)
Испания - Дания 1:0 (Лига А, группа 4)
Испанцы из-за травм потеряли нескольких лидеров.
Победный гол на 79-й минуте забил Мартин Субименди.
Кипр - Румыния 0:3 (Лига С, группа 2)
Беларусь - Северная Ирландия 0:0(Лига С, группа 3)
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